Le autorità stanno conducendo un’indagine per omicidio colposo alle Maldive, concentrandosi sull’analisi di alcuni video girati con le telecamere GoPro recuperate sul fondale marino. Si stanno esaminando le immagini per capire cosa mostrano e se possano chiarire le cause dell’incidente. Inoltre, si stanno valutando gli effetti dell’inganno ottico provocato dalla combinazione tra sabbia e roccia, che potrebbe aver influenzato la percezione degli eventi da parte dei sub.

? Punti chiave Cosa mostreranno i video delle GoPro recuperate sul fondo?. Come hanno causato l'inganno ottico la sabbia e la roccia?. Perché l'autonomia delle bombole da 12 litri è stata insufficiente?. Chi dovrà rispondere dell'apertura dell'inchiesta per omicidio colposo?.? In Breve Analisi GoPro e dati digitali per ricostruire i 10 minuti decisivi a 60 metri.. Recupero corpi completato il 21 maggio dai tecnici finlandesi del team Dan Europe.. Rientro delle salme a Malpensa previsto per sabato mattina dopo la missione maldiviana.. Autopsia di Gianluca Benedetti programmata per lunedì presso l'istituto di Gallarate.. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte dei cinque sub italiani avvenuta alle Maldive, nel sito di Dhekunu Kandu, all’interno dell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, indagine per omicidio colposo: si analizzano i video dei sub

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