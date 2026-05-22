Lutto nel mondo della scuola novarese | l' addio alla professoressa Sonia Teso

È morta la professoressa di lettere Sonia Teso, figura molto stimata nel mondo della scuola novarese. La notizia ha suscitato grande tristezza tra colleghi, studenti e cittadini della zona.

È morta Sonia Teso, stimata professoressa di lettere. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio su tutto il territorio novarese.Il dolore del liceo GalileiLa perdita ha colpito in modo particolare la comunità scolastica del liceo Galileo Galilei, che ha sedi nei comuni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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