Addio alla professoressa Francesca Bellucci lutto nel mondo della geologia irpina

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la scomparsa della professoressa Francesca Bellucci, insegnante al Liceo Mancini di Avellino. La notizia ha suscitato cordoglio tra il Club Alpino Italiano e l’Ordine dei Geologi della Campania, che hanno espresso il loro rammarico per la perdita. La docente era conosciuta nel settore della geologia irpina e aveva svolto attività di insegnamento presso l’istituto superiore locale. Le istituzioni e le associazioni hanno ricordato con rispetto il suo contributo professionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notizia arrivata del Liceo Mancini di Avellino, dove insegnava. Il triste cordoglio del Club Alpino Italiano e dell'Ordine dei Geologi della Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lutto nel mondo dell'insegnamento: addio alla professoressa Mariateresa Federico

Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura: addio a Bianca Granata

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web