Addio alla professoressa Francesca Bellucci lutto nel mondo della geologia irpina

È stata annunciata la scomparsa della professoressa Francesca Bellucci, insegnante al Liceo Mancini di Avellino. La notizia ha suscitato cordoglio tra il Club Alpino Italiano e l’Ordine dei Geologi della Campania, che hanno espresso il loro rammarico per la perdita. La docente era conosciuta nel settore della geologia irpina e aveva svolto attività di insegnamento presso l’istituto superiore locale. Le istituzioni e le associazioni hanno ricordato con rispetto il suo contributo professionale.

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