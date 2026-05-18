Addio alla professoressa Francesca Bellucci lutto nel mondo della geologia irpina
È stata annunciata la scomparsa della professoressa Francesca Bellucci, insegnante al Liceo Mancini di Avellino. La notizia ha suscitato cordoglio tra il Club Alpino Italiano e l’Ordine dei Geologi della Campania, che hanno espresso il loro rammarico per la perdita. La docente era conosciuta nel settore della geologia irpina e aveva svolto attività di insegnamento presso l’istituto superiore locale. Le istituzioni e le associazioni hanno ricordato con rispetto il suo contributo professionale.
La notizia arrivata del Liceo Mancini di Avellino, dove insegnava. Il triste cordoglio del Club Alpino Italiano e dell'Ordine dei Geologi della Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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