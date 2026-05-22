Lo youtuber Danny Go annuncia la morte del figlio 14enne | Il dolore è più di quanto possa sopportare

Un noto creatore di contenuti online ha comunicato ufficialmente la scomparsa del proprio figlio, di 14 anni, avvenuta giovedì 21 maggio. L’annuncio è stato fatto attraverso i canali social, dove ha espresso il dolore causato dalla perdita improvvisa del ragazzo. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower e gli utenti della piattaforma, che hanno espresso solidarietà e vicinanza al genitore. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte.

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Daniel Coleman, conosciuto dal pubblico come Danny Go, ha annunciato oggi la morte del figlio Isaac, avvenuta giovedì 21 maggio all’età di 14 anni. Lo youtuber, creatore e protagonista del popolare programma per bambini che ha conquistato oltre 4,7 milioni di follower, ha condiviso la notizia attraverso un messaggio su Instagram accompagnato da foto del ragazzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Coleman (@danielspaniels) “Oh mio dolce ragazzo. C’è così tanto che voglio dire, ma non so ancora come. Mi manchi già così tanto, e il dolore nel mio cuore è molto più di quanto io possa elaborare”, ha scritto Coleman nel suo post. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lo youtuber Danny Go annuncia la morte del figlio 14enne: “Il dolore è più di quanto possa sopportare” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video YouTuber Danny Go Announces His 14-Year-Old Son Died Sullo stesso argomento Il dolore nascosto di Gino Paoli: la morte del figlio GiovanniLa morte di Gino Paoli ha riportato l’attenzione anche su una ferita privata che lo aveva segnato profondamente negli ultimi anni: la scomparsa del... Leggi anche: Il dolore per la morte del figlio Giovanni: "Un’ingiustizia atroce"