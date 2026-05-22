A Lingotto, la storica fabbrica automobilistica, si trovano rampe di accesso che collegano i piani di produzione, permettendo il movimento delle auto tra i livelli. Questa caratteristica tecnica ha attirato l'attenzione di Le Corbusier, che visitò la struttura e rimase impressionato dall'innovativo design industriale. La fabbrica, simbolo dell'architettura moderna, ha rivoluzionato la produzione automobilistica e rappresenta un esempio di integrazione tra funzionalità e innovazione strutturale.

? Domande chiave Come facevano le auto a salire tra i piani della fabbrica? Perché Le Corbusier rimase così colpito da questa struttura industriale? Cosa accadeva alle vetture appena finite sulla pista sul tetto? Come ha fatto Renzo Piano a trasformare la fabbrica in centro polifunzionale??? In Breve Progetto di Giacomo Mattè Trucco con produzione verticale su cinque piani sovrapposti. Pista di collaudo con curve paraboliche situata sul tetto dello stabilimento. Renzo Piano ha trasformato il com . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lingotto, la cattedrale del cemento che rivoluzionò l’auto mondiale

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