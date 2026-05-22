L’Inghilterra lascia a casa una squadra da 600 milioni | l'enorme valore degli esclusi dal Mondiale

L’allenatore della nazionale inglese ha deciso di non portare in Qatar alcuni calciatori di rilievo, nonostante il loro alto valore di mercato, che complessivamente si avvicina ai 600 milioni di euro. La scelta ha lasciato fuori giocatori noti per le loro prestazioni e per i loro ingaggi elevati, creando così una squadra con un valore complessivo molto importante. Questa decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, anche in relazione alle potenzialità della formazione che avrebbe potuto schierare.

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