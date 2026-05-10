Osimhen quattro italiani e | la top undici degli esclusi dal Mondiale
Una selezione di calciatori che non sono riusciti a qualificarsi per il Mondiale, includendo quattro italiani, un nigeriano e altri atleti provenienti da Georgia, Ucraina, Ungheria e Camerun. La formazione propone i migliori esclusi di questa edizione, evidenziando i nomi più noti tra coloro che non parteciperanno alla competizione internazionale. La lista si compone di undici calciatori scelti tra chi è rimasto fuori dalla fase finale del torneo.
Dai quattro italiani a Osimhen con la Nigeria, passando da Georgia, Ucraina, Ungheria e Camerun: ecco la formazione ideale degli esclusi dal Mondiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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