Osimhen quattro italiani e | la top undici degli esclusi dal Mondiale

Una selezione di calciatori che non sono riusciti a qualificarsi per il Mondiale, includendo quattro italiani, un nigeriano e altri atleti provenienti da Georgia, Ucraina, Ungheria e Camerun. La formazione propone i migliori esclusi di questa edizione, evidenziando i nomi più noti tra coloro che non parteciperanno alla competizione internazionale. La lista si compone di undici calciatori scelti tra chi è rimasto fuori dalla fase finale del torneo.

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