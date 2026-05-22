L’Inghilterra ha deciso di non convocare i calciatori Foden e Palmer per le prossime partite ufficiali. Nel calcio italiano, Gattuso si è trovato a rispondere alle critiche riguardo alle scelte fatte in passato, con riferimenti a Ruggeri. Da anni, il calcio inglese si confronta con una percezione di mancanza di talento e con un’immagine di nostalgia per i successi passati, in particolare il mondiale del 1966. La situazione attuale evidenzia differenze nelle strategie e nelle valutazioni tra le due realtà calcistiche.

Per decenni il calcio inglese ha vissuto con la malinconia del povero: troppo poco talento, troppe scuse, troppa nostalgia del 1966. Vi ricorda qualcosa? Ora che quell’inferno lo abita l’Italia, leggere la lista dei convocati dell’Inghilterra per i Mondiali è straniante. Tuchel può permettersi di lasciare a casa, come scarti, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White e Trent Alexander-Arnold. Da questi parti stiamo ancora rinfacciando a Gattuso di non aver usato nei playoff di qualificazione Zaniolo, Bernardeschi e Ruggeri. Questo è il termometro del nostro calcio. Tuchel e il problema dell’abbondanza. Tuchel ora ha il problema opposto: ha scoperto che l’abbondanza porta con sé un nuovo tipo di ansia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inghilterra lascia a casa Foden e Palmer, a Gattuso rinfacciamo Ruggeri: ecco spiegato il calcio italiano

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