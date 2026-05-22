leonardo il nome del manager in pole per la direzione della comunicazione

Dopo l’uscita di Roberto Cingolani e di gran parte del gruppo di manager che lo accompagnava, il nuovo amministratore delegato di Leonardo sta formando il suo staff. Tra i nomi che circolano, uno si distingue come possibile nuovo responsabile della comunicazione. La società sta selezionando figure professionali per integrare la propria struttura di vertice, in un momento di cambiamenti gestionali e di strategia aziendale. La decisione finale sulla nomina è ancora da ufficializzare.

Uscito Roberto Cingolani, e con lui buona parte della squadra di manager che aveva portato in azienda, il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, sta costruendo il suo team. Per la comunicazione, che Cingolani aveva affidato con più di qualche mal di pancia interno all’ ex giornalista di Sky Helga Cossu, si sta ragionando sull’ipotesi di dare l’incarico a Stefano Amoroso, che l’arrivo di Cossu aveva messo in ombra e che ora Mariani vorrebbe riportare alla direzione della comunicazione, soprattutto per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni sul posizionamento internazionale dell’azienda. Una curiosità: Amoroso, un passato in Dompé Farmaceutica ed Edison prima di trasferirsi nel 2021 in Leonardo, a dicembre 2025 ha giurato come ufficiale della Riserva selezionata dell’esercito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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