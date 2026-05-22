Lecco weekend di caldo africano | massime oltre i 30 gradi

A Lecco, il weekend sarà caratterizzato da un’ondata di caldo africano con temperature massime che superano i 30 gradi. Durante le ore notturne di sabato, si prevede un aumento delle temperature, con le minime che saliranno improvvisamente oltre i 20 gradi. Questi cambiamenti climatici sono attribuibili a una massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa che interessa la zona. La situazione meteorologica ha portato a condizioni di caldo intenso, con temperature elevate anche nelle ore più fredde della giornata.

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? Domande chiave Come cambieranno le temperature durante le ore notturne di sabato?. Perché le minime saliranno improvvisamente sopra i 20 gradi?. Cosa comporta questo salto termico per la gestione delle case?. Quando si esaurirà questa prima ondata di caldo africano?.? In Breve Minime notturne sopra i 20 gradi contro gli 8-9 gradi precedenti.. Previsioni elaborate in collaborazione con il centro meteo 3B Meteo.. Salto termico rispetto alla media di 14 gradi minimi e 23 massimi.. Caldo persistente richiede adattamento spazi abitativi nei borghi di Lecco.. Le temperature a Lecco supereranno i 30 gradi durante tutto il prossimo fine settimana, segnando l’arrivo della prima ondata di caldo africano prevista per sabato e domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, weekend di caldo africano: massime oltre i 30 gradi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tempo sereno e caldo nel weekend di Pasqua: massime oltre i 20 gradiLe correnti fredde settentrionali che hanno caratterizzato i giorni scorsi andranno esaurendosi tra venerdì e sabato, lasciando spazio... Caldo africano sull’Italia: dove si superano i 30 gradi nei prossimi giorniRoma - Alta pressione in rinforzo, temperature in forte aumento al Centro-Nord e prime notti tropicali possibili tra weekend e inizio della prossima... Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioniL'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo, con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Già da oggi, infatti, il Paese sarà interessato da un deciso ria ... tg24.sky.it Prima puntata dell'anticiclone africano: temperature oltre i 30 gradiEcco la prima ondata di caldo africano: sole splendente e temperature destinate a superare i 30 gradi per l'intero weekend. Come avviene in queste situazioni, saranno le minime a fare la differenza, ... leccotoday.it