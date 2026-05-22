Leccese e Melchiorre a Japigia per la Giornata della Legalità | Quartiere chiede sicurezza

In occasione della Giornata della Legalità, il quartiere Japigia è stato teatro di una visita ufficiale da parte di un rappresentante del Comune e di un senatore di Fratelli d'Italia, entrambi coinvolti in attività istituzionali. La visita ha visto la presenza di figure politiche che si sono confrontate con i residenti, esprimendo l'attenzione delle autorità verso le problematiche di sicurezza nel quartiere. La giornata si è conclusa con un incontro tra istituzioni e cittadini per discutere di questioni legate alla legalità e alla tutela del territorio.

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Il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il senatore barese di Fdi, Filippo Melchiorre, componente della Commissione Antimafia, hanno visitato il quartiere Japigia in occasione della Giornata della Legalità. I due esponenti politici hanno condiviso un momento di confronto sul territorio e incontrando. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezzaSi è svolta questa mattina, sabato 18 aprile, la visita di una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ai servizi territoriali... Bari, Giornata della Legalità: il sindaco Leccese e il senatore Melchiorre a JapigiaIn occasione della Giornata della Legalità, il sindaco di Bari Vito Leccese e il senatore Filippo Melchiorre (Commissione Antimafia) hanno visitato insieme il quartiere Japigia ... trmtv.it 23 maggio, Giornata della legalità. La legalità è consapevolezzaSabato 23 maggio è la Giornata della legalità. La ricorrenza, fissata nell’anniversario della strage di Capaci del 1992, vuol essere un incoraggiamento ad agire rettamente, nonché un’occasione di rifl ... difesapopolo.it