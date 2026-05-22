La partita tra Lecce e Genoa si disputa nella trentottesima giornata della Serie A 20252026. Il Lecce cerca una vittoria per evitare la retrocessione, mentre il Genoa, già salvo, scende in campo senza obiettivi di classifica. La gara si svolgerà in una giornata di fine stagione, senza implicazioni di classifica per i liguri. Le formazioni probabili saranno annunciate nelle prossime ore, e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini hanno bisogno di una vittoria per salvarsi, mentre i liguri giocheranno senza patemi essendo già salvi. Lecce vs Genoa si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini si possono salvere con una vittoria, in caso contrario deve sperare in un risultato negativo della Cremonese sulla quale conservano un solo punto di vantaggio. La squadra di Di Francesco cerca la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I rossoblù sono salvi e hanno poco da chiedere in questa ultima trasferta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Genoa, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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LECCE-GENOA 1-0 LIVE REACTION E RADIOCRONACA!SERIE A ENILIVE 2025/2026

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