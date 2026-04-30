Atalanta-Genoa sabato 02 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio alle 20:45 si gioca la partita tra Atalanta e Genoa. L’Atalanta cerca di tornare alla vittoria dopo le recenti sconfitte in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e le quote e i pronostici sono già disponibili. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi, ma in questa occasione si affrontano in una sfida importante per la classifica.

L’Atalanta spera di ripartire in questo turno casalingo contro il Genoa dopo le forti delusioni dell’eliminazione dalla Coppa Italia e del ko contro il Cagliari. La Dea ha perso in pochi giorni ogni possibilità di entrare in Europa League, dato che il sesto posto si è allontanato sensibilmente. Gli orobici ora devono pensare soprattutto ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Genoa (sabato 02 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Inter-Genoa (sabato 28 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter deve ripartire subito dopo l’eliminazione in Champions League e ospita il Genoa a San Siro sabato sera per la giornata 27 di Serie A. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Atalanta-Genoa | Serie A 2025/26; Serie A: sabato in campo alle 20,45 Atalanta-Genoa DIRETTA Probabili formazioni; Pronostico Atalanta-Genoa: analisi, quote e consigli. GENOA (3-5-2) la probabile formazionePossibile riposo per Vasquez con esordio dal primo minuto per Zatterstrom In attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator Recuperati per la panchina Norton-Cuffy e Ekuban ... sport.sky.it Le partite di oggi, sabato 2 maggio 2026: Como-Napoli, Atalanta-Genoa e Udinese-ToroElenco partite del 2 maggio 2026: speranze Champions più o meno accese per tre compagini di Serie A, Supercoppa Serie C ... calciomagazine.net Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Genoa x.com Atalanta-Genoa: le previsioni meteo di Meteomanzo - facebook.com facebook