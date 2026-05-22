Venerdì 22 maggio, le previsioni astrologiche di Branko riguardano tutti i segni zodiacali. L’astrologo, molto seguito in Italia, ha condiviso le sue proiezioni quotidiane, offrendo indicazioni per la giornata. Le stelle di questa giornata influenzeranno vari aspetti della vita, come lavoro, sentimenti e salute, in base ai movimenti planetari. Il pubblico segue con attenzione le sue previsioni, considerandole un punto di riferimento per pianificare le attività quotidiane.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 22 maggio 2026 Ariete L'amore come intensità planetaria si mette da parte, forse perché sarete molto presi dalle questioni di ordine pratico, che dovete affrontare con grande sicurezza perché le possibilità di clamorose affermazioni non mancano. Le idee di oggi e di domani, con Luna primo quarto in Vergine devono essere messe in pratica subito in questi giorni che portano soldi. Tuttavia, le questioni economiche vanno seguite, con il senso dell'economia. Un viaggio a sorpresa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di venerdì 22 maggio: tutti i segni

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