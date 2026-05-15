Oroscopo le Stelle di Branko di venerdì 15 maggio | tutti i segni
Venerdì 15 maggio, secondo le previsioni di Branko, l’oroscopo si concentra su alcuni segni in particolare, tra cui l’Ariete. Per questa giornata, si segnala che il periodo si colloca tra due fasi lunari e riguarda principalmente questioni legate al lavoro, agli affari e allo studio. Nessun altro dettaglio specifico viene fornito riguardo ad altri segni o aspetti della giornata.
Ariete Il periodo si inserisce tra due fasi lunari che interessano soprattutto il lavoro, affari, studio. Dopo l'ultimo quarto in Acquario del giorno 9, questa settimana finisce con Luna nuova, in Toro, nel campo delle finanze. Evento positivo per la presenza di Mercurio nello stesso settore e lo stimolo che questa Luna esercita sul settore del vostro successo. Potrebbe provocare un evento sensazionale per la vostra carriera, ma anche grande confusione nell'ambiente. In amore talvolta le cose accadono da sole. Toro Il cambio di Luna nuova nel vostro segno avviene domani sera, ma sin da questa mattina voi vi sentirete sollecitati da questo evento importante che simbolicamente inaugura un nuovo anno della vostra vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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