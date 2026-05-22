Le persone coinvolte in indagini legate al Covid sono state tutte sottoposte a prescrizioni. Restano ancora dubbi sulla possibilità di rivederle in futuro. Da tempo si sostiene che la piena comprensione di quanto accaduto durante la pandemia si otterrà solo studiando i fatti con il passare del tempo, e non basta il periodo di sei anni già trascorso. La vicenda continua a suscitare interesse e si attendono eventuali sviluppi legali o investigativi.

Da tempo dico che quello che è stato il Covid lo conosceremo solo con la storia e non ci bastano i sei anni trascorsi. Tutti hanno dimenticato, tutti vogliono dimenticare un periodo tragico, in particolari i politici e gli amministrativi a cominciare da quelli posti sotto indagine seppur non rinviati a giudizio. Tutti vogliono dimenticare a cominciare dai cittadini che hanno tutti dimenticato i report serali alle 18 con gli elenchi dei contagiati; dei mandati in rianimazione intubati; dei morti. Tutti hanno dimenticato il distanziamento; i banchi a rotelle; le mascherine mancanti; gli aperitivi di gruppo; le partite allo stadio; le virostar... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le persone indagate per il Covid sono state tutte prescritte: le rivedremo ancora?

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