Dopo i recenti giorni di maltempo e la piena del fiume, due oche cignoidi che si erano disperse sono state ritrovate e riportate nella loro area di origine. Le segnalazioni dei cittadini hanno contribuito a localizzarle e a farle tornare a La Cala del Cigno, il luogo dove vivono libere e che rappresentano un simbolo per la zona. La rimessa delle barche di via Aterno ha confermato la buona notizia.

È proprio la lettrice che ci aveva fatto la segnalazione lanciando un appello per individuarle a farcelo sapere: “Le oche sono tornate”, spiega ringraziando tutti quelli che hanno inviato segnalazioni “e le persone che le hanno incontrate sulla spiaggia di Pescara nord”. Persone, aggiunge, “che hanno avuto la sensibilità di dissetarle e nutrirle permettendogli di riprendere le forze per tornare al loro nido. Siamo tutti molto contenti”. La segnalazione di un cittadino: "Discarica a cielo aperto dopo l'estensione del porta a porta, sevono telecamere e controlli" La denuncia di un cittadino di Montesilvano: "Non posso rientrare a casa in via studenti di San Giuliano per la strada allagata" 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Con il maltempo scomparse le due oche cignoidi dalla rimessa barche di via Aterno: l'appello per ritrovarleDisperse le due oche cignoidi che vivevano libere a La Cala del Cigno, la rimessa barche di via Aterno.

“Pronto intervento“ del Comune. Grazie alle segnalazioni dei cittadini. Pulite le zanelle di tante stradeL’amministrazione ha tirato le prime somme dei molti interventi eseguiti nel 2025 dal ‘Pronto Intervento’ (cell.

Temi più discussi: Grazie alle segnalazioni dei cittadini le oche cignoidi disperse a causa del maltempo sono tornate a casa; Contrasto all'abbandono dei rifiuti, il punto sulle attività svolte nel 2025 a Fucecchio; Terra dei Fuochi: controlli diffusi filiera gestione rifiuti tessili; Prende a sprangate un portone e fugge: dalla finestra volano droga e bilancini.

Pronto intervento del Comune. Grazie alle segnalazioni dei cittadini. Pulite le zanelle di tante stradeL’amministrazione ha tirato le prime somme dei molti interventi eseguiti nel 2025 dal ‘Pronto Intervento’ (cell. 337.1295469): il servizio istituito dall’amministrazione Del Chiaro lo scorso aprile ... lanazione.it

Bambini picchiati in un asilo nido a Vicenza, la scoperta grazie alle telecamere e alle segnalazioni dei genitori: arrestata la titolareVICENZA - Orrore nel Vicentino. Una delle titolari di un asilo nido è stata arrestata dai carabinieri di Vicenza per maltrattamenti ai bambini ospiti della struttura. Il provvedimento è stato disposto ... corriereadriatico.it

“Grazie Carlo”. Firmato, Carlo Calenda. Come Adone contemplava il proprio bellissimo volto in specchi e corsi d’acqua, il leader di Azione osserva e plaude ai propri post su Facebook. Per carità, sarà stato un mero errore, una semplice disattenzione. Di Luca - facebook.com facebook

La lezione dimenticata delle liberalizzazioni - #Tim #Poste grazie a @LaStampa x.com