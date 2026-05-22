Le mani sul seno e il pupazzo che somigliava ad Andrea | cosa racconta la testimonianza riemersa negli Epstein Files

Una testimonianza emersa dai documenti degli Epstein Files riporta dettagli su un episodio in cui una persona ha descritto di aver toccato il proprio seno e di aver visto un pupazzo che ricordava un certo Andrea. Sei mesi fa, questa persona ha rilasciato un’intervista al The Catholic Herald, parlando del suo cammino di recupero e di come la fede abbia influenzato la sua vita dopo aver trascorso anni coinvolta in un procedimento legale legato a Jeffrey Epstein.

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L’ultima intervista l’ha rilasciata sei mesi fa al The Catholic Heral per parlare del ruolo della fede nel suo percorso di guarigione dopo gli anni bui passati alla corte di Jeffrey Epstein. Il nome di Johanna Sjöberg appare negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano lo scorso gennaio; tra gli atti del procedimento per diffamazione contro Ghislaine Maxwell intentato da Virginia Giuffre nel 2001 e pubblicati nel 2015 (il giorno prima che il corpo di Epstein fosse trovato senza vita in carcere a New York) e tra le pagine del libro Nobody’s Girl, sempre di Virginia Giuffre. Sebbene il suo volto sembri stare molti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le mani sul seno e il pupazzo che somigliava ad Andrea: cosa racconta la testimonianza riemersa negli Epstein Files ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Epstein Files, spunta una foto del principe Andrea con l’ex ambasciatore negli Usa Peter MandelsonÈ stata diffusa la prima foto dell'ex principe britannico Andrea Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein e Peter Mandelson, l'ex ambasciatore... Paolo Zampolli querela Fedez e Marra che lo avevano definito "killer" negli Epstein files, causa milionariaPaolo Zampolli presentato una querela per diffamazione nei confronti di Fedez e Marra, conduttori di Pulp Podcast. EPSTEIN FILES/ L’illusione di Gratteri sul referendum e quella dei dem (Usa) sulla Mani pulite americanaIl New York Times ha dichiarato virtualmente aperto un processo all’intera classe dirigente americana degli ultimi trent’anni, tenendo per molte ore in apertura dell’homepage una sorta di editoriale ... ilsussidiario.net Altri 3 milioni di Epstein files. Le 3.200 citazioni e le presunte molestie di Trump, la malattia venerea di Bill Gates, lo stallone Bill ClintonTre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein. Messi in pila sarebbero più alti della Torre Eiffel. A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per ... huffingtonpost.it