Laura Guercio | Ai giovani affidiamo la costruzione dei processi di pace

Notizia in breve

Il segretario generale della rete universitaria dedicata ai bambini coinvolti nei conflitti ha dichiarato che i giovani devono essere i protagonisti nella creazione dei processi di pace. La sua intervista si concentra sulla responsabilità delle nuove generazioni nel promuovere soluzioni durature e sulla necessità di coinvolgerli attivamente nelle iniziative di riconciliazione. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o programmi in corso.