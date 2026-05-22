Laura Guercio | Ai giovani affidiamo la costruzione dei processi di pace

Da funweek.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il segretario generale della rete universitaria dedicata ai bambini coinvolti nei conflitti ha dichiarato che i giovani devono essere i protagonisti nella creazione dei processi di pace. La sua intervista si concentra sulla responsabilità delle nuove generazioni nel promuovere soluzioni durature e sulla necessità di coinvolgerli attivamente nelle iniziative di riconciliazione. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o programmi in corso.

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Intervista esclusiva al segretario generale della Universities Network for Children in Armed Conflict – Unetchac, professoressa associata presso l’Università degli studi Link di Roma Dal rafforzamento del ruolo della comunità accademica globale nella prevenzione degli abusi e delle violazioni contro i minori coinvolti nei conflitti armati, al sostegno dei loro percorsi di reintegrazione sociale nei contesti post-conflitto, fino alla formazione di una nuova generazione di costruttori di pace: è questa la missione della Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac), la rete internazionale che oggi riunisce oltre 40 università impegnate nella ricerca, nella formazione e nella cooperazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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