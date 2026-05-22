R oma, 22 mag. (askanews) – Rami Malek è protagonista di uno dei film più attesi a Cannes, The Man I Love di Ira Sachs. Interpreta Jimmy George, artista gay affetto da Aids, in un momento delicato della sua vita, fragile e insicuro, che si muove nella scena artistica newyorkese, tra incontri e relazioni. Rami Malek, le molte reinvenzioni di un fuoriclasse dello stile. guarda le foto L’attore statunitense ha parlato delle difficoltà nell’avvicinarsi al personaggio dopo essere stato Freddy Mercury sul grande schermo in Bohemian Rhapsody. « Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, mi sono chiesto se fosse troppo simile. Non posso farlo, mi sono detto, potrebbe essere problematico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attore racconta la sfida di interpretare un personaggio complesso nel film "The Man I Love": «Temevo fosse troppo simile al ruolo che mi ha cambiato la vita»

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