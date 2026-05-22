L' attacco della Lega | Fuori i violenti dalle scuole il modello buonista della sinistra ha fallito

La Lega ha commentato l’incidente nelle scuole, affermando che i violenti devono essere allontanati e criticando il modello educativo della sinistra, che definisce fallito. In una dichiarazione ufficiale, il partito ha espresso solidarietà ai docenti coinvolti nelle aggressioni, precisando che si tratta di episodi di criminalità e non di problemi legati all’educazione. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore.

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“Piena solidarietà ai docenti aggrediti: qui non siamo davanti a un problema educativo, ma ad episodi di criminalità. Quando si arriva a circondare e colpire dei professori, non siamo più davanti a semplici bravate adolescenziali. Dopo le aggressioni agli studenti, ora il rischio è che il branco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Samb ha il peggior attacco della Lega ProLa Samb con Pontedera e Pro Patria, con solo 24 reti realizzate, risulta essere il peggiore attacco di tutta la Lega Pro. Il modello Sala ha fallito. Il centrodestra che propone?Non so come andranno a finire le inchieste che riguardano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e, per quanto delicate visto che riguardano... Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena, sospesa consigliera della Lega. Meloni: Parole inaccettabiliDebora Piazza, anche segretaria del Carroccio a Barzanò, ha commentato un live elettorale con la leader del Pd: Qualcuno che guida con problemi di depressione non può passare di lì e farci un favore? quotidiano.net Secondo il DBPM (Defensive Box Plus Minus) Jokic è il terzo miglior difensore della lega e Rudy Gobert è il 44°. reddit Ecco, per noi che ci chiedevamo che fine avessero fatto gli ispettori inviati da Nordio. Il TdM dell' Aquila e l' ANM fanno muro ritenendosi al di sopra di qualsiasi autorità dello Stato, al di sopra, anzi al di fuori del bene e del male. x.com Lega, Bitonci spinge Tosi fuori dal CarroccioPer Massimo Bitonci, sindaco di Padova, Flavio Tosi è di fatto fuori dalla Lega. L’ex senatore del Carroccio, intervistato da Affaritaliani.it, a poche ore dal consiglio nazionale della Liga Veneta in ... affaritaliani.it