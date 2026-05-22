Negli ultimi decenni in Italia, i dati indicano che è più probabile per i figli nati negli anni Ottanta trovarsi in una condizione socioeconomica peggiore rispetto ai genitori, piuttosto che migliorare la propria posizione. La tradizionale mobilità sociale, favorita in passato da crescita economica, sviluppo industriale e maggiore accesso all’istruzione superiore, sembra aver rallentato o invertito la tendenza. La situazione attuale si differenzia da quella del secolo scorso, in cui il progresso generazionale rappresentava una possibilità più concreta.

L’Italia novecentesca in cui grazie a crescita economica, industrializzazione e diffusione dell’ istruzione superiore i figli riuscivano spesso a migliorare la propria posizione rispetto a quella dei genitori è un ricordo sbiadito. Dire che l’ ascensore sociale è bloccato sarebbe però un eufemismo: in realtà si muove, ma in discesa. Per chi è nato tra il 1980 e il 1994, certifica il rapporto annuale Istat pubblicato giovedì, ritrovarsi più in basso nella scala sociale rispetto al punto di partenza è diventato più probabile che salire. Tra gli occupati tra i 32 e i 46 anni, trova l’istituto di statistica esaminando i dati più aggiornati, la mobilità discendente raggiunge il 27,1%, mentre quella ascendente si ferma al 25,1%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ascensore sociale? In discesa: per i figli degli anni ’80 stare peggio dei genitori è più probabile che salire di classe

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Lascensore sociale è rotto Con Alessandro Sahebi

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