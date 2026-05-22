L’appello di Di Livio | Questa Juve mi innervosisce È il momento di richiamare Del Piero e Conte

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore ha espresso la propria frustrazione nei confronti della situazione attuale della squadra, affermando che questa versione della Juventus gli provoca nervosismo. Nel corso di un'intervista, ha sottolineato la necessità di coinvolgere nuovamente figure di spicco del passato, come un ex campione e un ex allenatore, per migliorare il momento della società. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulle possibili strategie future.

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. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. In occasione delle celebrazioni per i trent’anni dall’ultima indimenticabile  Champions League  vinta dalla  Juventus  nel lontano  1996, l’ex centrocampista bianconero  Angelo Di Livio  ha rilasciato una bellissima e toccante intervista al quotidiano  La Stampa. Il “Soldatino” ha ripercorso con grande emozione i momenti salienti di quella magica avventura calcistica, sottolineando l’incredibile legame che ancora oggi unisce tutti i protagonisti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Ricordando la magica notte di Roma, Di Livio ha confessato: « Se ci ripenso ho ancora i brividi, il nostro era un gruppo di fratelli e siamo uniti ancora oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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