Un ex calciatore ha espresso la propria frustrazione nei confronti della situazione attuale della squadra, affermando che questa versione della Juventus gli provoca nervosismo. Nel corso di un'intervista, ha sottolineato la necessità di coinvolgere nuovamente figure di spicco del passato, come un ex campione e un ex allenatore, per migliorare il momento della società. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulle possibili strategie future.

. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. In occasione delle celebrazioni per i trent’anni dall’ultima indimenticabile Champions League vinta dalla Juventus nel lontano 1996, l’ex centrocampista bianconero Angelo Di Livio ha rilasciato una bellissima e toccante intervista al quotidiano La Stampa. Il “Soldatino” ha ripercorso con grande emozione i momenti salienti di quella magica avventura calcistica, sottolineando l’incredibile legame che ancora oggi unisce tutti i protagonisti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Ricordando la magica notte di Roma, Di Livio ha confessato: « Se ci ripenso ho ancora i brividi, il nostro era un gruppo di fratelli e siamo uniti ancora oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’appello di Di Livio: «Questa Juve mi innervosisce. È il momento di richiamare Del Piero e Conte»

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