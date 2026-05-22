Lapo Elkann e la palla ' rubata' a Calderon Bargnani | Ecco come andò davvero

Nella recente puntata di “Un altro podcast”, Andrea Bargnani ha ripercorso alcuni episodi della sua carriera e ha fornito dettagli sulla vicenda legata a un episodio con un altro giocatore. Bargnani ha spiegato come sono andate le cose in modo diretto, lasciando emergere le sue versioni sui fatti. La puntata, disponibile sul canale YouTube del programma, offre una narrazione senza filtri di quanto accaduto durante alcune partite e incontri tra i due atleti.

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Andrea Bargnani si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). L'ex Nba ricorda il folle gesto di Lapo Elkann passato alla storia durante un Lakers-Raptors nel marzo del 2010: il manager italiano si "distinse" per un curioso intervento da bordocampista. Calderon, playmaker spagnolo di Toronto, non la prese benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lapo Elkann e la palla 'rubata' a Calderon, Bargnani: "Ecco come andò davvero" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Che fine ha fatto Lapo Elkann Leggi anche: Lapo Elkann trasloca in Svizzera: “Lucerna meglio di New York” Cari John e Lapo Elkann o fate qualcosa o vendetela a CHI SA COME FARE, COME FACEVA NONNO Gianni AGNELLI. Così ? è cosa indegna. Da anni ormai. #JuWe x.com Che fine ha fatto Lapo Elkann?! reddit Lapo Elkann mette all’asta la sua Ferrari FF 2013: perché è un pezzo unico al mondo e quanto valeLa FF 2013 di Lapo Elkann è stata messa all’asta per collezionisti ed estimatori che potranno contendersi una delle auto più iconiche di Maranello. La scelta dei tessuti interni insieme al colore ... fanpage.it Lapo Elkann vende la sua Ferrari FF, pezzo unico all’asta (visti anche gli interni in stoffa). Ecco quanto costaLapo Elkann ha deciso di vendere la sua Ferrari FF del 2013, un pezzo davvero pregiato per una serie di motivi che rendono questa macchina davvero unica. La FF è stata la prima wagon e la prima auto a ... affaritaliani.it