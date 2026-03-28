Il puntinismo laboratorio e lettura per bambini a Cascina

Mercoledì 8 aprile, tra le 17 e le 18:30, la libreria Spazio Y di Cascina organizza un laboratorio dedicato ai bambini, incentrato sul puntinismo. L’attività include anche momenti di lettura e si svolge all’interno dello spazio culturale del locale. L’evento si rivolge a un pubblico infantile e mira a combinare l’arte con la lettura attraverso attività pratiche e condivise.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Mercoledì 8 aprile dalle 17 alle 18:30 la libreria Spazio Y di Cascina accoglie i bambini per un laboratorio artistico con letture. Partendo dalle opere di Georges Seurat, i bambini esploreranno la divertente e sorprendente tecnica artistica del puntinismo grazie a letture di storie curiose e di libri dedicati al ‘punto’. Infine, i bambini creeranno la loro opera, rigorosamente composta da puntini. L'attività è indicata per bambini dai 6 ai 10 anni.Il costo è di 8 euro con prenotazione obbligatoria da fare a Enrica al numero 347 241 8883.... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il puntinismo, laboratorio e lettura per bambini a Cascina Articoli correlati Cassino, laboratorio di lettura "Il barone rampante"Venerdì 27 Febbraio alle ore 15:30 presso il Palazzo della Cultura appuntamento con “Oltre i confini della terra: Secondo Incontro con il Barone... Cassino, Laboratorio di Lettura “Uno, nessuno e centomila”100 Anni di Vitangelo Moscarda: Un Centenario da non Perdere!Le novità e le iniziative non si fermano! Ecco la seconda proposta per il gruppo di...