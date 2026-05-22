La ‘Ternana siamo noi’ | Riunire la comunità locale per ripartire dal campionato di Eccellenza

Il Comitato di iniziativa popolare ha presentato ufficialmente il progetto ‘La Ternana siamo noi’ durante un evento nel ‘PalaSì’ con la sala piena. Il piano prevede una ripartenza dal campionato di Eccellenza, come stabilito dall’articolo 52 delle NOIF. La presentazione ha coinvolto la comunità locale, con l’obiettivo di rilanciare le attività sportive e rafforzare il legame tra società e tifosi.

Una ripartenza dal campionato di Eccellenza, come indicato dall’articolo 52 delle NOIF. Il progetto ‘La Ternana siamo noi’ ossia il Comitato di iniziativa popolare si è ufficialmente presentato nella sala del ‘PalaSì’ completamente gremita. L’associazione nasce con l’obiettivo di riunire i tifosi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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