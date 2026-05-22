La spiaggia non è più una miniera d’oro | la Lega interviene sul caso bagno 54 che ha chiuso i battenti
La chiusura del bagno 54 a Viserbella ha attirato l’attenzione sulla situazione del turismo balneare nella zona di Rimini, trasformandosi in un tema di discussione politica. La decisione di chiudere l’accesso a questa spiaggia ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali e delle forze politiche, che hanno iniziato a interrogarsi sulle condizioni del settore. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e alla gestione degli stabilimenti balneari lungo la riviera.
La cessazione dell’attività del bagno 54 di Viserbella diventa un caso politico e un campanello d’allarme sullo stato di salute del turismo balneare riminese. A intervenire è la Lega di Rimini, che parla di un episodio anomalo per la Riviera. Secondo il segretario comunale della Lega, Gilberto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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