La Principessa Laurentien d’Olanda compie 60 anni

La Principessa Laurentien dei Paesi Bassi ha raggiunto i 60 anni. Nata come membro della famiglia reale, non è mai stata solo la moglie del Principe Constantijn, fratello minore del Re. La sua figura è stata spesso associata a vari impegni ufficiali e attività pubbliche, oltre che al ruolo di madre di tre figli. La sua presenza nel panorama reale si è fatta notare anche attraverso iniziative e partecipazioni a eventi di carattere sociale e culturale nel paese.

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La Principessa Laurentien dei Paesi Bassi non è mai stata soltanto la moglie del Principe Constantijn, fratello minore di Re Willem-Alexander, o la cognata della Regina Maxima. Negli anni ha costruito un’immagine diversa, difficile da incasellare nel contesto delle monarchie: attiva nel sociale, impegnata sui temi dell’istruzione, spesso percepita come fuori dagli schemi e con uno stile personale che non passa inosservato. Il 25 maggio 2026 Laurentien compie 60 anni. Un compleanno che riporta l’attenzione su una delle figure meno raccontate delle monarchie europee. In una monarchia tradizionalmente sobria come quella olandese, la Principessa ha scelto spesso una strada diversa, fatta di meno protocollo e molto impegno sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Principessa Laurentien d’Olanda compie 60 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Charlotte compie 11 anni: la crescita della principessa tra i reali? Cosa scoprirai Come ha fatto Charlotte a superare la compostezza della bisnonna Elisabetta? Quali segreti nasconde il metodo educativo di William e... Leggi anche: La principessa Charlotte compie 11 anni, gli auguri di Kate e William L'outfit regale di oggi: la principessa Laurentien, tra guizzi animalier e orecchini oversize (che piacerebbero anche alla cognata, la regina Maxima)La principessa Laurentien, moglie del principe Constantino d'Olanda, fratello dell'attuale re Guglielmo Alessandro, appare di rado sotto i riflettori pubblici, ma, quando succede, non manca di ... vanityfair.it L'outfit regale di oggi: la principessa Laurentien è una regina di colori e fantasieI reali d'Olanda, nelle scorse ore, si sono radunati all'Amphion Theater di Doetinchem per il tradizionale concerto in onore del King's Day, la festa del re che si tiene il 27 aprile, giorno del ... vanityfair.it