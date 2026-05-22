La Guida dei vini d’Italia del Gambero Rosso e Arcigola

È stata pubblicata la nuova edizione della Guida dei vini d’Italia realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con Arcigola. La guida si propone di recensire e classificare i vini prodotti nel paese, offrendo un elenco aggiornato delle etichette disponibili sul mercato. La pubblicazione include dettagli su diverse regioni vinicole italiane, con informazioni sulla produzione e sulle caratteristiche dei vari vini. La guida è disponibile in versione cartacea e digitale ed è rivolta a consumatori e operatori del settore.

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