La Guida dei vini d’Italia del Gambero Rosso e Arcigola
È stata pubblicata la nuova edizione della Guida dei vini d’Italia realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con Arcigola. La guida si propone di recensire e classificare i vini prodotti nel paese, offrendo un elenco aggiornato delle etichette disponibili sul mercato. La pubblicazione include dettagli su diverse regioni vinicole italiane, con informazioni sulla produzione e sulle caratteristiche dei vari vini. La guida è disponibile in versione cartacea e digitale ed è rivolta a consumatori e operatori del settore.
Ci siamo chiesti spesso che senso potrebbe avere una guida ai vini italiani al giorno d’oggi. Di pubblicazioni del genere ce ne sono già tante, per cui un più, una meno. Quello che però ci restava difficile da comprendere era il perché tutti questi libroni, dallo storico Bolaffi di Veronelli al catalogo generale di Stefano Milioni, fossero più degli strumenti, magari anche utili, rivolti però quasi esclusivamente ad un pubblico di addetti ai lavori, e non invece dei reali veicoli d’informazione indipendente per un pubblico di lettori che, da semplici amatori od appassionati, volessero avere soltanto dei punti di riferimento rispetto a vini ed aziende produttrici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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