La fidanzata di Davide Bonolis si è laureata | la dedica piena d' amore di lui e la bella sorpresa di Sonia Bruganelli

Martina Dotti, fidanzata del calciatore di 21 anni, ha recentemente conseguito la laurea. Davide Bonolis, che sui social mostra spesso il suo affetto per lei, ha pubblicato una dedica d’amore per festeggiare il traguardo. La sorpresa di Sonia Bruganelli, nota personalità televisiva, è stata condivisa pubblicamente, creando attenzione tra i follower. La relazione tra Bonolis e Dotti è seguita con interesse dagli utenti che commentano i loro aggiornamenti online.

Quanto Davide Bonolis sia innamorato della fidanzata Martina Dotti è noto a quanti seguono sui social il calciatore 21enne. Varie sono state le occasioni in cui il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli ha condiviso teneri pensieri per la 23enne, creator digitale balzata all'attenzione del grande. 🔗 Leggi su Today.it

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