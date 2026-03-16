Davide Bonolis criticato per la foto di Sonia Bruganelli con il compagno la risposta | La gente non sa

Davide Bonolis è stato al centro di alcune polemiche dopo aver pubblicato sui social una foto di sua madre Sonia Bruganelli con il compagno Angelo Madonia. La condivisione ha suscitato reazioni di critica, con alcuni utenti che hanno commentato ironicamente sul rapporto con il padre, Paolo Bonolis. In risposta, Bonolis ha affermato che la gente non conosce le dinamiche familiari.

Davide Bonolis ha uno stretto rapporto con la madre Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia. Sui social, però, è stato duramente criticato per aver condiviso una loro foto insieme, ricevendo commenti come: "Pensa a come sarà contento Paolo Bonolis". Il 21enne ha spiegato: "Un figlio ha bisogno di genitori felici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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