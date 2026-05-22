La festa si accende in piazza Guidazzi | con Baile inolvidable di scene le band emergenti

“Baile Inolvidable. La musica di ieri, oggi e domani” è la festa-concerto che conclude la prima settimana di “Creazioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni”. Sabato 23 maggio (dalle ore 20) sul palco allestito in piazza Guidazzi si alternano tre band emergenti della scena locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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