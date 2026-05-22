La cena fuori poi l' incubo in una baracca | Quell' uomo mi ha violentata

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni, cittadina colombiana, ha raccontato di essere stata portata a cena da un uomo e successivamente vittima di violenza sessuale. Dopo l'aggressione, è stata soccorsa da un automobilista che l’ha accompagnata al policlinico Casilino. La donna ha descritto l’incidente come un vero e proprio incubo vissuto in una baracca, dopo la cena. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

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L'ha portata a cena fuori e poi l'ha violentata. A denunciare l'abuso sessuale è una donna, cittadina colombiana di 30 anni, soccorsa da un automobilista che l'ha accompagnata al policlinico Casilino. Ora la vicenda, che ha visto l'apertura di un fascicolo per violenza sessuale da parte della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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