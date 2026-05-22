La cena fuori poi l' incubo in una baracca | Quell' uomo mi ha violentata

Una donna di 30 anni, cittadina colombiana, ha raccontato di essere stata portata a cena da un uomo e successivamente vittima di violenza sessuale. Dopo l'aggressione, è stata soccorsa da un automobilista che l’ha accompagnata al policlinico Casilino. La donna ha descritto l’incidente come un vero e proprio incubo vissuto in una baracca, dopo la cena. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

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