La Cassazione | Sulle concessioni stop alle proroghe
La Corte di Cassazione ha stabilito che non sono ammesse proroghe nelle concessioni balneari. Questa decisione ha riacceso il dibattito pubblico riguardo alle modalità di gestione del demanio marittimo e alle future assegnazioni delle concessioni. La sentenza si collega a un caso specifico di un'area nota, coinvolgendo questioni legali e amministrative legate alla durata delle concessioni e alle procedure di rinnovo. La decisione della Cassazione si inserisce nel contesto di un riesame delle normative che regolano il settore.
La nuova pronuncia della Corte di Cassazione sulle concessioni balneari riaccende il dibattito nazionale sul futuro del demanio marittimo intrecciandosi direttamente con il caso di Marina di Ginosa. Le Sezioni unite civili della Cassazione, con l’ordinanza pubblicata il 17 maggio 2026, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di concessionari di Rimini contro la storica sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2021, quella che aveva sancito l’incompatibilità delle proroghe automatiche delle concessioni con il diritto europeo. La Suprema Corte, pur non entrando nel merito della questione sostanziale delle concessioni, ha ribadito alcuni passaggi che pesano come macigni nel contenzioso nazionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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