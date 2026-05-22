Sabato alle 15 si gioca la partita tra Kalmar e Degerfors IF, valida per la nona giornata di Allsvenskan. Il Kalmar cerca di migliorare la posizione in classifica, mentre il Degerfors IF arriva da due vittorie nelle ultime quattro partite e ha lasciato la zona retrocessione. Le formazioni ufficiali e le quote sono state comunicate.

Nona giornata di Allsvenskan ed è in programma la sfida salvezza tra il Kalmar e il Degerfors IF. I Röda Bröder vengono da 2 vittorie nelle ultime 4 partite e hanno risalito la china uscendo dalla zona retrocessione. La squadra si è messa alle spalle le 4 sconfitte consecutive iniziali nella speranza di arrivare prima possibile alla salvezza dopo la retrocessione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kalmar-Degerfors IF (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Kalmar-Degerfors IF (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNona giornata di Allsvenskan ed è in programma la sfida salvezza tra il Kalmar e il Degerfors IF.

Kalmar-Degerfors IF (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/rZl3CDe #scommesse #pronostici x.com

Kalmar-Degerfors streaming live: equilibrio e pazienza nella sfida di Guldfaageln ArenaKalmar-Degerfors streaming live, dove vedere la partita dell’Allsvenskan sabato 23 maggio 2026: orario, probabili formazioni e ultime notizie ... derbyderbyderby.it