di Paolo Rossi Juventus, il 4-3-3 di Lippi e la Champions 1996: la lezione per la Juve di Spalletti. Paolo Rossi a “Primo tempo”: mentalità, fatica e spirito di gruppo prima del modulo. La Juventus di Marcello Lippi non è stata soltanto una squadra vincente. È stata un’idea. Nel format “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, Paolo Rossi ha riportato al centro un tema che oggi torna attualissimo: può la Juve di Luciano Spalletti ispirarsi al 4-3-3 che portò i bianconeri alla Champions League del 1996? La risposta non passa dai numeri sulla lavagna. Passa dalla testa. Il 4-3-3 di Lippi, infatti, non nasceva come esercizio teorico, ma come strumento per costruire una mentalità feroce: riconquistare palla, aggredire, correre, sacrificarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, il 4-3-3 di Lippi e la Champions 1996: la lezione per la Juve di Spalletti – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Ajax, la finale di Champions - '1996, l'anno di Del Piero': dal 12 gennaio su Sky Sport

Sullo stesso argomento

Roma 1996: la Juventus di Lippi piega l’Ajax ai rigori? Punti chiave Chi scelse di calciare il rigore decisivo al posto di Del Piero? Come fece la difesa bianconera a neutralizzare il gioco dell'Ajax?...

Juventus, quanto il mercato passa dalla Champions? La voglia di un blocco Italia e la figura di Chiellini – Tribuna Juve | VIDEO con Paolo Rossi e Giovanni Albanesedi Paolo Rossi Juventus, quanto il mercato passa dalla Champions? La voglia di un blocco Italia e la figura di Chiellini.

| Per la #Champions era tutto nelle mani della #Juve, ma quando la squadra regredisce e nelle ultime 4 partite fai 5 punti segnando 2 gol totali (anche #Spalletti responsabile), SOLAMENTE un miracolo sportivo potrà portare la #Juventus al 4º posto… # x.com

La Juventus e l'Atletico Madrid sono in TRATTATIVE AVANZATE per Nico Gonzalez. Un accordo è vicino intorno ai 27-28 milioni di euro, bonus inclusi, rispetto ai 32 milioni di euro iniziali | Matteo Moretto via YouTube reddit

Pagina 3 | Ciao Di Gregorio e Perin, Alisson con o senza Champions. E la Juve aspetta il ritorno…Ha passato otto splendidi anni della propria vita a Liverpool. Per Alisson i Reds sono un pezzo di cuore. Gli hanno lasciato ricordi meravigliosi, gli hanno permesso di vincere e l’hanno consacrato a ... tuttosport.com

Pagina 3 | Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultimeI bianconeri nel derby contro i granata per centrare la Champions: assenza pesante in difesa, dubbio mediana e certezze in attacco ... tuttosport.com