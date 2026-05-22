Al volante del modello più venduto di casa Jeep, nella versione 4xe, si prova un'auto dotata di un sistema ibrido con trazione integrale. Questo veicolo integra un motore a combustione e uno elettrico, con un secondo motore che permette di muoversi anche in modalità esclusivamente elettrica. La versione 4xe combina la potenza del motore termico con quella del motore elettrico, offrendo trazione integrale su tutte le ruote. La prova si concentra sulle prestazioni e sul funzionamento di questa configurazione ibrida.

Ad oggi, la seconda auto più venduta in Italia nel 2026 è la Jeep Avenger. Dopo un solido 2025 alle spalle dell'imprendibile Fiat Panda e della Dacia Sandero, con l'inizio del nuovo anno il Suv compatto di casa Jeep ha accelerato il passo scalando una posizione in classifica, la più elevata tra quelle realisticamente raggiungibili tenendo conto che in Italia la Panda gioca un'altra partita. Un risultato che in cifre si traduce in 20.757 consegne in Italia solo dall'inizio del 2026, mentre a livello globale dall'introduzione la Jeep Avenger è stata venduta in più di 270.000 unità. Sulla carta, il successo del B-Suv... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep Avenger 4xe: come va l'ibrida a trazione integrale

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Jeep Avenger 4xe // Hybrid // 4x4

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