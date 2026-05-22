Jazz Open Modena | arriva Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre sarà l’unico artista a esibirsi a Jazz Open Modena. La data del concerto è stata annunciata come unica nel suo tour. Il musicista è noto per aver rivoluzionato la musica elettronica. L’evento si svolgerà in una location dedicata al festival, che si tiene annualmente a Modena. La partecipazione è aperta al pubblico, con biglietti disponibili online e in punti vendita autorizzati.

Compositore, performer e produttore visionario, Jarre continua da decenni a reiventare il rapporto tra suono, immagine e performance dal vivo. Rinomato a livello mondiale per le sue produzioni colossali e le performance storiche in luoghi iconici come la Torre Eiffel, Notre-Dame, le Piramidi d’Egitto, il deserto del Sahara e Piazza Tiananmen, porta ora il suo universo sonoro nel cuore di Piazza Roma per trasformare lo spazio urbano in uno spettacolo-totale dove musica, luci, immagini e architettura si fondono in un’unica dimensione sensoriale e collettiva dando vita a un’esperienza memorabile. Pensati per dialogare ogni volta con il luogo... 🔗 Leggi su Funweek.it

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