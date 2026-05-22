L'ex pallavolista argentino, noto per aver giocato nella Terni Volley Academy, ha recentemente attirato l'attenzione pubblica con un evento online. In un video trasmesso in diretta sul suo profilo TikTok, ha rivolto un messaggio ai suoi seguaci. La diretta è stata vista da circa 5.000 utenti, segnando un momento di coinvolgimento diretto con il pubblico. La sua presenza sui social continua a suscitare interesse tra i fan e gli appassionati di pallavolo.

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. L'ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata vista da 5 mila utenti. In questa circostanza, l'uomo ha dato appuntamento ai suoi fans per un evento in svolgimento nelle prossime settimane a Macerata nelle Marche. L'ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato nel corso della diretta social: "Ci sarà un evento a Macerata nel quale ci sarò. Sarà una cosa molto carina da fare per un'ottima causa. Stiamo gettando le basi per fare questa cosa. Forse per fine giugno farò un evento a Macerata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez dà l’appuntamento ai fans: la bella iniziativa

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