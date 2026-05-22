Jannik Sinner spiega il boicottaggio | Non pensiamo solo al montepremi ma anche alla pensione

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al Media Day del Roland Garros, spiegando in un breve intervento ai giornalisti che la sua scelta non riguarda solo il montepremi, ma anche la pensione. La decisione si inserisce in un contesto più ampio di protesta da parte di alcuni tennisti, che hanno preferito non partecipare agli incontri con la stampa. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici di questa presa di posizione, che ha attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo.

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