Itri Sperlonga | dalla Regione Lazio quasi un milione di euro per la strada provinciale

Da latinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha annunciato un finanziamento di circa un milione di euro destinato alla strada provinciale che collega Itri e Sperlonga. La notizia è stata comunicata dall’assessore regionale incaricato della provincia di Latina. La somma verrà utilizzata per interventi di manutenzione e miglioramento della strada, senza ulteriori dettagli sui specifici lavori previsti. La decisione arriva in un momento di attenzione alle infrastrutture locali nella zona.

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Dalla Regione Lazio quasi un milione di euro per la strada provinciale Itri-Sperlonga. L’annuncio da parte dell’assessore regionale pontina, Elena Palazzo.Durante la giunta regionale di ieri, è stata infatti approvata la delibera, proposta dall’assessora ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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