Itri Sperlonga | dalla Regione Lazio quasi un milione di euro per la strada provinciale

La Regione Lazio ha annunciato un finanziamento di circa un milione di euro destinato alla strada provinciale che collega Itri e Sperlonga. La notizia è stata comunicata dall’assessore regionale incaricato della provincia di Latina. La somma verrà utilizzata per interventi di manutenzione e miglioramento della strada, senza ulteriori dettagli sui specifici lavori previsti. La decisione arriva in un momento di attenzione alle infrastrutture locali nella zona.

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