Forlì capitale del volo | all' istituto aeronautico Baracca la gara nazionale di Costruzione del mezzo aereo
Il 16 aprile, Forlì ospiterà la gara nazionale di costruzione del mezzo aereo, organizzata dall'istituto aeronautico Baracca. Dopo aver già partecipato a una competizione sulla conduzione, l’istituto torna a essere protagonista di un evento dedicato alle tecnologie aeronautiche. La città romagnola si conferma così come un punto di riferimento nel settore, attirando studenti e appassionati da diverse parti del Paese.
Dopo la competizione dedicata alla Conduzione, l'istituto aeronautico Baracca raddoppia l’impegno. Il 16 aprile, la città romagnola tornerà a essere il palcoscenico delle eccellenze tecnologiche con la gara nazionale dedicata all’indirizzo “Costruzione del mezzo aereo”. Un nuovo appuntamento che.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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