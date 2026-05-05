I mestieri del cinema iscrizioni aperte al corso gratuito ‘Comunicare il territorio’

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Comunicare il territorio – Strategie di comunicazione per il turismo culturale in Toscana”, promosso da Toscana Film Commission e Anica Academy. Il corso si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche di comunicazione legate al settore culturale e turistico e si svolgerà a Firenze. Le iscrizioni sono aperte fino a una data ancora da definire.

Firenze, 5 maggio 2026 – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Comunicare il territorio – Strategie di comunicazione per il turismo culturale in Toscana”, promosso da Toscana Film Commission e Anica Academy. Il percorso formativo, finanziato dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027 della Regione Toscana, è rivolto a 12 partecipanti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo del corso è formare professionisti della comunicazione crossmediale e dello storytelling culturale, fornendo competenze nella progettazione di campagne media innovative per la valorizzazione del territorio. Il programma prevede attività di scrittura, analisi dei dati, sviluppo di brief e project work di gruppo, oltre alla realizzazione di un trailer per un vodcast.🔗 Leggi su Lanazione.it

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