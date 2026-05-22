Un prototipo di iPhone 19 Pro, previsto per il 2027, presenta un display curvo su quattro lati. Le immagini trapelate mostrano un dispositivo con schermo che si estende ai bordi e un foro per la fotocamera frontale posizionato nella parte superiore dello schermo. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle funzionalità o le modifiche hardware, ma le immagini indicano un design innovativo rispetto alle versioni precedenti. Restano ancora da capire le implicazioni pratiche di questa tecnologia sui modelli futuri.

? Domande chiave Come influenzerà il display curvo l'interazione con i bordi dello smartphone?. Perché Apple potrebbe mantenere il foro della fotocamera sui modelli Pro?. Quali ostacoli tecnici impediscono di nascondere completamente il Face ID?. Cosa differenzierà l'iPhone 19 Pro dal modello speciale per l'anniversario?.? In Breve Digital Chat Station ipotizza iPhone Ultra per la serie iPhone 18 Pro.. Face ID invisibile sotto il vetro differenzia i modelli dal ventesimo anniversario.. Il foro fisico per la fotocamera distingue i modelli Pro dall'edizione speciale.. Sfide tecniche riguardano la qualità ottica dei selfie e stabilità sensori biometrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 19 Pro: prototipo con display curvo su 4 lati per il 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

iPhone ULTRA: Vazou TUDO sobre o DOBRÁVEL da Apple!

Sullo stesso argomento

iPhone 20, spunta il progetto con display curvo e bordi ultra sottiliIl ventesimo anniversario della linea iPhone potrebbe trasformarsi in un momento chiave per Apple.

iPhone 17: il nuovo modello base sfida i Pro con display da 120HzL’ultimo rilascio della linea base Apple segna un punto di svolta cerca un dispositivo affidabile senza dover necessariamente investire nelle...

iPhone 19 Pro potrebbe avere un display curvo su tutti e quattro i lati | RumorLa società starebbe testando un prototipo di iPhone 19 Pro con display curvo su tutti e quattro i lati e Face ID nascosto sotto il pannello. ispazio.net

iPhone 20, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max con display curvo potrebbero essere il motivo per saltare l'iPhone 18 ProApple sta testando un display quad-curvo per l'iPhone 19 Pro e/o l'iPhone 20 (2027), segnalando un potenziale cambiamento di design radicale per almeno uno dei modelli di iPhone del 20° anniversario. notebookcheck.it