Ruggero Tita, campione olimpico in carica con due medaglie d’oro consecutive, ha dichiarato che la coppa in Italia aiuterà ad avvicinare più persone al mondo della vela. Tita ha vinto le medaglie a Tokyo 2020 e Parigi 2024, realizzando un risultato raro e considerato storico. L’atleta ha sottolineato l’importanza di questo evento per diffondere la passione per la vela nel paese.

Due ori olimpici (Tokyo 2020-Parigi2024) non si vincono per caso. Men che mai dopo l’altro con un back to back che per Ruggero Tita ha già il sapore dell’impresa storica. Ma lui, esperto velista di Roveto, ha ancora una fame da campione che lo porta a spingersi oltre ogni limite anche a bordo di Luna Rossa che in occasione nelle pre regate di Cagliari lo ha schierato a bordo della barca “senior” al fianco del timoniere neozelandese Peter Burling. La prima giornata di regate però è stata dominata dall’altra barca del team italiano, quella dello skipper Marco Grandoni. «I nostri giovani dimostrano di essere una squadra forte e affiatata». Insomma, c’è già rivalità nel team? «Solo quella sana, ovviamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Ruggero Tita, due volte oro olimpico: «La coppa in Italia avvicinerà la gente al mondo della vela»

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