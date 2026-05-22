Infortuni consulenti-Inail-Ance-Confartigianto | Primi frutti grazie a lavoro di squadra

In Italia, le questioni legate alla sicurezza sul lavoro stanno portando a risultati concreti grazie alla collaborazione tra consulenti, istituti di tutela e associazioni di categoria. Recentemente, sono stati raccolti i primi segnali di progresso in questo settore, frutto di uno sforzo condiviso tra le parti coinvolte. Questa sinergia si traduce in iniziative e strategie che coinvolgono diversi attori, puntando a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - Le nuove sfide del lavoro per la sicurezza stanno dando i primi frutti grazie a un lavoro di squadra. E' emerso dal Festival del lavoro in corso a Roma. "Le nostre politiche per la sicurezza sul lavoro - ha detto Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail - stanno funzionando e cerchiamo di ravvisare un impatto delle politiche di prevenzione. Tutti devono patecipare alla politica della sicurezza. E' un inizio che ci incoraggia ancora di più, questa è la direzione giusta. Le regole ci sono e vanno rispettate quello su cui facciamo leva è quello di far attecchiare la cultura della sicurezza".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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