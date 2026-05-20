Lavoro Fiori Inail | Crescono infortuni in itinere e malattie professionali

Durante la presentazione del Festival del Lavoro a Roma, un rappresentante dell’Inail ha commentato i dati più recenti sugli infortuni sul lavoro in Italia. Ha evidenziato un aumento sia degli incidenti che si verificano durante gli spostamenti tra casa e lavoro, sia delle malattie professionali. Questi elementi sono stati analizzati nel contesto delle recenti statistiche ufficiali, senza ulteriori interpretazioni. La discussione si è concentrata sui numeri, senza approfondire cause o soluzioni.

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Marcello Fiori interviene a margine della presentazione del Festival del Lavoro a Roma e analizza l’andamento degli infortuni sul lavoro in Italia. Focus sulla crescita degli incidenti nel tragitto casa-lavoro e delle malattie professionali, con un richiamo alla prevenzione, alla formazione e agli investimenti in sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, Fiori (Inail): “Crescono infortuni in itinere e malattie professionali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lavoro, Fiori (Inail): Crescono infortuni in itinere e malattie professionali Sullo stesso argomento «In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali»In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali:a proporre il quadro Bruno Carrà, coordinatore... Lavoro, malattie professionali e burnout in aumento in Italia: i datiCrescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. In dieci anni (2014-2024) l ... tg24.sky.it Infortuni, Fiori (Inail): Crescono quelli in itinere e malattie professionali(Adnkronos) – La situazione degli infortuni in Italia va distinta e interpretata in modo corretto per attuare politiche pubbliche ... cremonaoggi.it