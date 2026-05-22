Infettivologa Marchetti ' contro antibiotico-resistenza bene linee guida Pn-Car'

L'infettivologa Marchetti ha commentato che l'Italia sta facendo progressi nella lotta all'antibiotico-resistenza. Ha evidenziato che il Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza, chiamato Pn-Car e promosso dal ministero della Salute, ha contribuito a unificare le iniziative e a ridurre la frammentazione tra le diverse regioni. La dottoressa ha sottolineato come queste misure abbiano portato a miglioramenti nel coordinamento e nelle strategie adottate sul territorio.

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Italia sta facendo molto bene negli ultimi anni. Il Pn-Car, il Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza promosso dal ministero della Salute, ha permesso di uniformare gli interventi e di superare una forte frammentazione territoriale. Il Pn-Car definisce azioni comuni per tutta la nazione: linee guida per l'uso corretto degli antibiotici, campagne di formazione, promozione del lavaggio delle mani, vaccinazioni e controllo dell'utilizzo degli antibiotici anche in veterinaria e agricoltura. Molte azioni sono state messe in essere e nel tempo potremo valutarne i risultati epidemiologici".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Che cos'è l'antibiotico resistenza

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