In sella a una moto rubata cadono dopo l’inseguimento in zona stadio | uno fermato con il taser l’altro fugge

Nella serata del 21 maggio a Bergamo, una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato una moto rubata con a bordo due giovani in zona Monterosso. Dopo un inseguimento tra le strade cittadine, i due sono caduti dalla moto, che aveva perso il controllo. Uno dei giovani è stato fermato con l’uso del taser, mentre l’altro è riuscito a scappare. La moto rubata è stata recuperata sul luogo dell’incidente.

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Bergamo. Inseguimento ad alta tensione nella serata del 21 maggio in zona Monterosso, dove una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato una moto rubata con a bordo due giovani, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Nel tentativo di seminare i poliziotti, i due si sono lanciati a forte velocità tra le vie limitrofe a viale Giulio Cesare, fino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo e i due sono finiti rovinosamente sull’asfalto in via Pacinotti. Nonostante la caduta, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi. Gli agenti sono però riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due che però avrebbe opposto una forte resistenza al fermo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ruba auto poi fugge all'alt, fermato dopo inseguimentoUn uomo è stato arrestato ad Angri, nella giornata di ieri, al termine di un inseguimento. Fugge all’alt a bordo di una moto rubata: presoFuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un... Napoli, centauro killer condannato e libero fa video su tiktok e partecipa ad assalti violenti contro pizzerie concorrenti. Borrelli: Sentenza al palo: ora sconti la pena Nell'agosto 2022 travolse in sella alla sua moto una giovane barista ha incassato quattro ann x.com Quando la solidarietà viaggia in sella a una motoSui suoi profili social si legge: Campionessa internazionale di Rally Raid TT ed unica donna italiana partecipante sul podio a due Dakar: Silvia Giannetti può vantare un curriculum davvero ... lanazione.it Dalla corretta postura a protezioni e attrezzatura, i consigli degli esperti per chi va in moto, con un occhio a ossa e articolazioniVediamo altri consigli per assumere la migliore postura possibile in sella a una moto ed evitare dolori e fastidi. Sedersi non troppo in avanti o indietro, non ruotare troppo il corpo nelle curve, non ... gazzetta.it