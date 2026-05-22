In sella a una moto rubata cadono dopo l’inseguimento in zona stadio | uno fermato con il taser l’altro fugge
Nella serata del 21 maggio a Bergamo, una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato una moto rubata con a bordo due giovani in zona Monterosso. Dopo un inseguimento tra le strade cittadine, i due sono caduti dalla moto, che aveva perso il controllo. Uno dei giovani è stato fermato con l’uso del taser, mentre l’altro è riuscito a scappare. La moto rubata è stata recuperata sul luogo dell’incidente.
Bergamo. Inseguimento ad alta tensione nella serata del 21 maggio in zona Monterosso, dove una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato una moto rubata con a bordo due giovani, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Nel tentativo di seminare i poliziotti, i due si sono lanciati a forte velocità tra le vie limitrofe a viale Giulio Cesare, fino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo e i due sono finiti rovinosamente sull’asfalto in via Pacinotti. Nonostante la caduta, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi. Gli agenti sono però riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due che però avrebbe opposto una forte resistenza al fermo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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