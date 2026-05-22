In Cdm la proroga al taglio delle accise sui carburanti e spazio anche per ex Ilva e Niscemi

Venerdì 22 maggio, alle 19:00, si terrà un Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono la proroga del taglio delle accise sui carburanti e questioni relative a ex Ilva e Niscemi. La riunione si svolgerà in un momento in cui si discute di misure economiche e di interventi su aree industriali e territoriali. La convocazione è stata programmata nella serata di venerdì, con un’attenzione specifica alle decisioni da prendere in queste materie.

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Un Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è stato fissato per la serata di venerdì 22 maggio, attorno alle 19:00. Diversi, e tutti spinosi, i dossier sul tavolo a partire dal taglio delle accise su benzina e gasolio che si trascina avanti da settimane, rinnovo dopo rinnovo. La problematica è relativa al reperimento delle coperture, che comporta tagli in altri settori. E poi, ancora, il dossier ex Ilva e le risposte per la frana di Niscemi. Verso decreto legge su carburanti e trasporti. Sul nodo delle accise su benzina e diesel l’orientamento dell’esecutivo sarebbe quello di procedere con un decreto legge. Ad anticiparlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il Festival dell’Economia di Trento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Cdm la proroga al taglio delle accise sui carburanti e spazio anche per ex Ilva e Niscemi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prorogato taglio accise sui carburanti e approvato Piano casa Sullo stesso argomento Carburanti, al via Cdm per proroga taglio delle acciseIl 7 aprile scadrà il taglio delle accise sui carburanti, varato dal governo il 18 marzo scorso per calmierare i prezzi: il Consiglio dei ministri in... Prezzi carburanti, proroga taglio accise domani in Cdm. Salvini: “No rischi sui voli”“Domani in Cdm sarà realizzata la misura per consentire di tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti, come abbiamo fatto in questi mesi. Rilasciati attivisti Flotilla; stretta degli USA su Cuba. Domani in Cdm dovrebbe arrivare proroga taglio accise #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 Rai3 @negrialbe @AntDiBella @AnnalisaT62 @GermanoDottori @Giul_Granato @alex24ore #CarloCambi @fede x.com In Cdm la proroga al taglio delle accise sui carburanti e spazio anche per ex Ilva e NiscemiIl Governo prepara un decreto legge con una proroga del taglio delle accise fino all’1 giugno. Le coperture in parte dall’extra gettito ... quifinanza.it Caro carburanti, il governo vuole Prorogare il taglio accise fino alla prima settimana di giugno reddit Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano copertureLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano coperture ... tg24.sky.it